Bilgehane'lerde yaz dönemi kayıtları 10 Haziran'da başlıyor

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış döneminde 15 bin öğrenciye "Hafızlık Hazırlık", "Bilgelik Yolu Okuma Projesi", "LGS Yıldızları" gibi çeşitli programlarla eğitimler verilen Bilgehane'ler yaz dönemine hazır.

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