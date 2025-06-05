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        Bilgehane'lerde yaz dönemi kayıtları 10 Haziran'da başlıyor

        Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında 7 ilçede hizmet veren 20 Bilgehane'de yaz dönemi kayıtları 10-15 Haziran'da yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:39 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:39
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        Bilgehane'lerde yaz dönemi kayıtları 10 Haziran'da başlıyor
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        Konya Büyükşehir Belediyesi çatısı altında 7 ilçede hizmet veren 20 Bilgehane'de yaz dönemi kayıtları 10-15 Haziran'da yapılacak.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kış döneminde 15 bin öğrenciye "Hafızlık Hazırlık", "Bilgelik Yolu Okuma Projesi", "LGS Yıldızları" gibi çeşitli programlarla eğitimler verilen Bilgehane'ler yaz dönemine hazır.

        Yaz etkinlikleri 30 Haziran'da başlayacak, 15 Ağustos'ta sona erecek.

        Kayıtlar, 10-15 Haziran'da bilgehane.konya.bel.tr adresinden yapılabilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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