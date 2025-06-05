Hüyük'ten kısa kısa

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, açılış konuşmalarının ardından kursiyerlere başarı belgelerinin takdim edilmesiyle devam etti.

Kaymakam Evsen daha sonra, Hüyük merkez ve mahallelerinde ikamet eden şehit yakınları ve gazileri ziyaret ederek bayramlarını kutladı.

Hüyük Kaymakamı Ebrar Evsen ve Belediye Başkanı Sadık Sefer perşembe günü kurulan ilçe pazarında esnaf ve alışverişe gelenlerle bayramlaştı.

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