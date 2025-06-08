Coğrafi işaretli Seydişehir leblebisi 175 yıllık ocakta üretiliyor

ZEHRA MELEK ÇAT / KADRİYE COŞKUN - Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2023'te coğrafi işaret alarak tescillenen Seydişehir leblebisi, ailenin 6. kuşak temsilcisi tarafından üretilmeye devam ediyor.

Babasından devraldığı mesleği sürdüren leblebi üreticisi 30 yaşındaki Eyüp Şenarslan, 175 yıllık leblebi ocağının sönmemesi için çalışıyor.

Şenarslan, AA muhabirine, babasının emekli olmasına rağmen zaman zaman kendisine yardıma geldiğini söyledi.

Kendisinden 5 kuşak öncesinin de leblebi ürettiğini anlatan Şenarslan, "Babam bana devretti, nasip olur da bir oğlum olursa ben de ona devretmeyi düşünüyorum." dedi.

Okul çıkışlarında babasına yardım ederek mesleğe başladığına değinen Şenarslan, "Dükkanı sabah 08.00'de açıyor, akşam 20.00'de kapatıyoruz. Taze taze sıcak leblebi kavuruyoruz. Çok fazla yapıp bayatlamasını istemiyoruz. Günde aşağı yukarı 50 kilogram civarında kavuruyoruz. Ertesi gün bir daha yapıyoruz." diye konuştu.

Şenarslan, leblebinin coğrafi işaret almasının işlerine de olumlu yansıdığını dile getirdi.