Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 47 şüpheli tutuklandı

        Konya'da düzenlenen 46 uyuşturucu operasyonunda 47 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 11:40 Güncelleme: 10.06.2025 - 11:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da uyuşturucu operasyonlarında 47 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da düzenlenen 46 uyuşturucu operasyonunda 47 şüpheli tutuklandı.

        Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki haftada il genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirdi.

        Yapılan 46 ayrı operasyonda, 7 bin 581 sentetik ecza hap, 1262 uyuşturucu hap, 510,8 gram eroin, 391,12 gram sentetik kannabinoid, 90,2 gram kokain, 75 adet peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 61,02 gram metamfetamin, 41,5 gram bonzai hammaddesi, 14,17 gram esrar, 2 ruhsatsız tüfek, 1 ruhsatsız tabanca ve 7 fişek ele geçirildi.

        Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından 64 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı, 23 şüpheli tutuklandı. Ayrıca uyuşturucu suçlarından haklarında arama kararı bulunan 46 şüpheli yakalanırken bunlardan 24'ü tutuklandı.

        Tutuklanan 47 şüpheli cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenlendi
        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenlendi
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        Danıştay hakimi başından vurulmuş halde bulundu
        Elif başından vurulmuş halde bulundu! Şüpheli koca tutuklandı!
        Elif başından vurulmuş halde bulundu! Şüpheli koca tutuklandı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!
        Cezaevinden izinli çıktı! Eniştesi öldürdü!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Kaleci transferinde son durum!
        Kaleci transferinde son durum!
        Arı kazaya yol açtı! Faciada 2 kardeş öldü!
        Arı kazaya yol açtı! Faciada 2 kardeş öldü!
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        Euroya geçmeye hazırlanan Bulgaristan'da halk ikiye bölündü
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Tüketiciler Birliği'nden altın uyarısı
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        İstanbul'da dehşet! İki taksicinin yumruk yumruğa müşteri kavgası!
        İstanbul'da dehşet! İki taksicinin yumruk yumruğa müşteri kavgası!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Kafein bağımlılığından adım adım kurtulmanın yolları!
        Kafein bağımlılığından adım adım kurtulmanın yolları!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!

        Benzer Haberler

        Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Seydişehir'de " Seydişehir Uluslararası 3. Olta Balıkçılığı Festivali" düze...
        Seydişehir'de " Seydişehir Uluslararası 3. Olta Balıkçılığı Festivali" düze...
        Konya Barosu'nun 113. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Konya Barosu'nun 113. kuruluş yıl dönümü kutlandı
        Seydişehir'de yayla şenlikleri
        Seydişehir'de yayla şenlikleri
        Afet öncesi bilinçlendirmeyi hedefleyen "e-afet" uygulaması, sonrasında da...
        Afet öncesi bilinçlendirmeyi hedefleyen "e-afet" uygulaması, sonrasında da...
        Hastalığına iyi gelmesi için başladığı masa tenisinde Türkiye'yi Avrupa'da...
        Hastalığına iyi gelmesi için başladığı masa tenisinde Türkiye'yi Avrupa'da...