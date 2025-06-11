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        Konya'da köpeğe kırmızı kart gösteren hakem o anları anlattı

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde futbol müsabakası sırasında sahaya giren köpeğe kırmızı kart gösterip kucaklayarak sahadan uzaklaştıran Hakem Murat Balıkçı, o anları anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2025 - 17:44 Güncelleme: 11.06.2025 - 17:44
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        Konya'da köpeğe kırmızı kart gösteren hakem o anları anlattı
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        Konya'nın Beyşehir ilçesinde futbol müsabakası sırasında sahaya giren köpeğe kırmızı kart gösterip kucaklayarak sahadan uzaklaştıran Hakem Murat Balıkçı, o anları anlattı.

        Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Balıkçı, 3 buçuk yıl önce futbol hakemliğine başladığını ve aktif olarak da devam ettiğini söyledi.

        Balıkçı olay anında, hakemlik refleksiyle kartı gösterdiğini anlatarak, "Hakemliğin bana kattığı refleksler var. Bazen dışarda bile birbirlerini çekiştirdiklerinde 'Sportmenlik dışı hareket, sarı kart' deyip kart gösteriyorum. Hakemlik beden dilime yansıyor." diye konuştu.

        Müsabaka esnasında sahaya giren köpeğe iki kez kırmızı kart gösterdiğini belirten Balıkçı, "Dışardan bana 'Hocam tekrar çıkartır mısın, görüntü ve fotoğraf alıyoruz.' diye seslenmelerinin ardından kartı tekrar çıkardım. Onlar da mutlu oldular." dedi.

        - "Bıraktıktan sonra güzel bir bakışmamız oldu."

        Olayın doğaçlama gerçekleştiğini anlatan Balıkçı, şöyle konuştu:

        "Oyunu durdurup köpeğin üzerine koştuğumda elim kırmızı karta gitti. Köpeği dışarı çıkarmak için kırmızı kartı çıkardığımı düşündüler tribündekiler. Bu durum da onları mutlu etti. Onlar mutlu olunca ben mutlu oldum. Kartı çıkardıktan sonra önce biraz sevmeyi denedim. Temas etmeden sahadan çıkartmayı düşündüm. Baktım olmuyor, yerinden çok memnun, bu yüzden rahatını bozmadan, bu sorumluluğu ben aldım kucakladım. Dışarı kadar eşlik ettim. Bıraktıktan sonra da güzel bir bakışmamız oldu. Halen gözümde canlanıyor. Öyle güzel bir anı oldu benim için. Mutluyum. Benim için ölümsüzleşecek bir anı olarak kalacak."

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde futbol müsabakası sırasında bir köpek sahaya girmiş ve Hakem Murat Balıkçı köpeğe kırmız kart gösterip kucaklayarak sahanın dışına bırakmış, görüntüler sosyal medyada ilgi görmüştü.

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