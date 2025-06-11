Konya'da köpeğe kırmızı kart gösteren hakem o anları anlattı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde futbol müsabakası sırasında sahaya giren köpeğe kırmızı kart gösterip kucaklayarak sahadan uzaklaştıran Hakem Murat Balıkçı, o anları anlattı.

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü öğrencisi 23 yaşındaki Balıkçı, 3 buçuk yıl önce futbol hakemliğine başladığını ve aktif olarak da devam ettiğini söyledi.

Balıkçı olay anında, hakemlik refleksiyle kartı gösterdiğini anlatarak, "Hakemliğin bana kattığı refleksler var. Bazen dışarda bile birbirlerini çekiştirdiklerinde 'Sportmenlik dışı hareket, sarı kart' deyip kart gösteriyorum. Hakemlik beden dilime yansıyor." diye konuştu.

Müsabaka esnasında sahaya giren köpeğe iki kez kırmızı kart gösterdiğini belirten Balıkçı, "Dışardan bana 'Hocam tekrar çıkartır mısın, görüntü ve fotoğraf alıyoruz.' diye seslenmelerinin ardından kartı tekrar çıkardım. Onlar da mutlu oldular." dedi.

- "Bıraktıktan sonra güzel bir bakışmamız oldu."