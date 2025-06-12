Konya'da kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş alarak vefat eden besici defnedildi

Konya'nın Derebucak ilçesinde kaybolan kurbanlığını ararken, kayalıklar arasında dengesini kaybederek düşen ve bu esnada yanındaki tüfeğin de düşerek ateş alması sonucu hastanede vefat eden 28 yaşındaki genç toprağa verildi.

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