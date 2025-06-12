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        Konya'da kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş alarak vefat eden besici defnedildi

        Konya'nın Derebucak ilçesinde kaybolan kurbanlığını ararken, kayalıklar arasında dengesini kaybederek düşen ve bu esnada yanındaki tüfeğin de düşerek ateş alması sonucu hastanede vefat eden 28 yaşındaki genç toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 16:43 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:43
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        Konya'da kayıp kurbanlığını ararken düşünce silahı ateş alarak vefat eden besici defnedildi
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        Konya'nın Derebucak ilçesinde kaybolan kurbanlığını ararken, kayalıklar arasında dengesini kaybederek düşen ve bu esnada yanındaki tüfeğin de düşerek ateş alması sonucu hastanede vefat eden 28 yaşındaki genç toprağa verildi.

        Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden ailesi tarafından cenazesi alınan 10 aylık evli Yasin Ali Yukarıtaban, Gencek Mahallesine getirildi.

        Yukarıtaban, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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