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        GÜNCELLEME - Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili 5'i tutuklu 10 sanık hakim karşısında

        Konya'da, 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 5'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 12:25 Güncelleme: 18.06.2025 - 12:25
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        GÜNCELLEME - Konya'da 2 kişinin öldüğü binanın çökmesiyle ilgili 5'i tutuklu 10 sanık hakim karşısında
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        Konya'da, 4 katlı Taşoluk Apartmanı'nın çökmesi sonucu 2 kişinin yaşamını yitirmesine ilişkin 5'i tutuklu 10 sanığın yargılanmasına başlandı.

        Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Adnan T, Kazım F, Kemal Ö, Tuncer D. ve Volkan D, tutuksuz sanıklar Hakkı G, İsmail Hakkı E, Mustafa C. ve Mehmet P. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz sanıklardan Müjgan D, duruşmaya bulunduğu ilden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla dahil oldu.

        Söz verilen tutuklu sanıklardan Adnan T, babasının binayı, yanındaki 3 binayla birlikte yaptığını, yıkılan binanın ruhsatını da kendisi askerdeyken üzerine çıkardığını savundu.

        Sanık, kendisinin olayla hiçbir alakasının bulunmadığını ve vicdanının rahat olduğunu öne sürerek tahliyesini istedi.

        Yıkılan binanın alt katındaki balıkçı dükkanını işleten tutuklu sanık Kazım F. ise kiralık olan iş yerinde yaptığı tadilata ilişkin belediyeden izin almadığını belirterek, "Binanın ruhsatı yoktu. Tadilat olarak fayans, dış cephe, sundurma ve kapıları değiştirdim, duvara kapı açtırmadım." dedi.

        Tutuklu sanık Kemal Ö. de 2011'de kiraladığı dükkanda bir kapının yarısı kadar duvardan geçiş açtırdığını dile getirdi.

        Geçişin küçük olması nedeniyle belediyeye tadilat ruhsatı için müracaat etmediğine değinen Kemal Ö, 2019'da dükkandan çıkarken duvarı kapattığını savundu.

        Mimar tutuklu sanık Tuncer D. ise Kazım F'ye binanın tadilatında kullanacağı malzeme konusunda tavsiye verdiğini öne sürerek, "Binanın tadilatıyla ilgili herhangi bir tavsiyede bulunmadım. Binayı sadece dışarıdan gördüm, içine girip inceleme yapmadım." diye konuştu.

        Taşeron firma yetkilisi tutuklu sanık Volkan D. de iş yeri sahipleri ve mimar mühendislerin talimatı doğrultusunda çalıştıklarını anlatarak, "Yaptığımız boya, alçı, fayans gibi dekorasyon işleriydi. Duvara kapı açılmasında benim dahlim yoktur. Ben işi teslim aldığım zaman kapı açıktı, bir yer yıkmadım." şeklinde savunma yaptı.

        Dükkan sahiplerinden olan tutuksuz sanık Hakkı G, binayı sanıklardan Adnan T'nin babasından aldığını, kiraya vermeden önce dükkanının diğer dükkanlarla bir bağlantısının olmadığını ve tadilattan haberinin olmadığını anlattı.

        Tutuksuz sanıklardan inşaat mühendisi İsmail Hakkı E. ise binayla ilgili bilirkişi raporu hazırladığını aktararak, "Ruhsat aşamasında, duvarların kalınlığının binayı taşıyıp taşıyamamasıyla alakalı rapor tuttum. Projede 40 santimetre olması gereken duvar kalınlığı 30 santimetre olarak yapılmış. Ancak kullanılan tuğlalar, yığma binalarda kullanılan tuğlalardan ve kaliteliydi." dedi.

        İnşaat mühendisi tutuksuz sanık Mustafa C. de binayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını, üzerinden çok uzun zaman geçtiği için sanıklardan hiçbirini tanımadığını iddia etti.

        Müjgan D. binaya ilişkin çizilen projenin mesulü olduğunu, tutuklu sanıklardan Adnan T'yi hiç görmediğini, sadece babasıyla çalıştığını öne sürdü.

        Yıkılan binanın altındaki iş yeri sahiplerinden olan tutuksuz sanık Mehmet P. ise 3 iş yerini kiraya verdiklerini belirterek, "Yapılan tadilatlardan hiç haberim olmadı. İş yerini Kazım F'ye kiraya verdikten sonra bir daha oraya gitmedim. Ayrıca düzenlenen kira kontratlarında bulunan, 'tamirat-tadilat yapılmadı' maddesi de mevcut ve imzaları var." ifadesini kullandı.

        - Tanıklar dinlendi

        Yıkılan apartmanda yaşayan ve duruşmada tanık olarak dinlenen yabancı uyruklu F. S. yaklaşık 5 yıldır kiracı olarak oturduğu apartmanda olay gününe kadar olumsuz bir durum yaşamadığını, olaydan hemen önce de binayı boşalttıklarını söyledi.

        Olaydan önce apartmanın tahliye edilmesi sağlayan Ali el-Hüseyin ise "Bina yıkılmadan birkaç saat önce balıkçının bulunduğu iş yerinden sesler gelmeye başladı. Apartmana çıkıp insanları uyardıktan yaklaşık 5 dakika sonra da bina yıkıldı. Ben balıkçı dükkanında çalışıyordum. Burası 4 dükkandan oluşuyordu. Kahvehane ve bu dükkan arasında bir kapı vardı, diğer dükkanlar da aynı şekildeydi." ifadelerini kullandı.

        Diğer tanıkların dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti taraf avukatlarına söz verdi.

        Daha sonra kararını açıklayan heyet, alanında uzman kişilerden oluşan bir bilirkişi heyetinin görevlendirilerek, yeniden keşif yapılmasına karar verdi.

        Heyet, Kazım F. ve Volkan D'nin tutukluluk halinin devamına, Adnan T, Tuncer D. ve Kemal Ö'nün adli kontrolle tahliyesine karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

        Konya'nın merkez Selçuklu ilçesi Selçuk Mahallesi Beyşehir Caddesi'ndeki Taşoluk Apartmanı 24 Ocak'ta çökmüş, enkazdan 3 kişi yaralı kurtarılmış, 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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