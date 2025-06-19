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        Seydişehir'den kısa kısa

        Seydişehir Belediyesi tarafından ilçede haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2025 - 13:54 Güncelleme: 19.06.2025 - 13:54
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        Seydişehir'den kısa kısa
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        Seydişehir Belediyesi tarafından ilçede haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Kenelerin genellikle yeşil alanlarda bulunduğunu ve hayvanlar aracılığıyla taşındığını, insan sağlığı için ciddi risk oluşturabileceğini biliyoruz. Bu sebeple haşereyle mücadele çalışmamızın yanında ilçe genelinde daha kapsamlı ve yoğun şekilde ilaçlama çalışması gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

        Ustaoğlu, halk sağlığının korunması noktasında ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini kaydetti. ​​​​​​​

        - Seydişehir'de kadın basketbol takımı kurulacak

        Seydişehir Belediyesi Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek takım kurulacağını açıkladı.

        Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Kadın sporunu güçlendirmek, kız çocuklarımızın hayallerine ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla tarihi bir adım atıyoruz. Seydişehir Belediyesi olarak, ilk kez Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi’nde yer alacak takımımızı büyük bir gururla kuruyoruz." ifadesini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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