Seydişehir'den kısa kısa
Seydişehir Belediyesi tarafından ilçede haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.
Seydişehir Belediyesi tarafından ilçede haşerelere karşı ilaçlama yapıldı.
Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Kenelerin genellikle yeşil alanlarda bulunduğunu ve hayvanlar aracılığıyla taşındığını, insan sağlığı için ciddi risk oluşturabileceğini biliyoruz. Bu sebeple haşereyle mücadele çalışmamızın yanında ilçe genelinde daha kapsamlı ve yoğun şekilde ilaçlama çalışması gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.
Ustaoğlu, halk sağlığının korunması noktasında ilaçlama çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.
- Seydişehir'de kadın basketbol takımı kurulacak
Seydişehir Belediyesi Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi'nde mücadele edecek takım kurulacağını açıkladı.
Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada, "Kadın sporunu güçlendirmek, kız çocuklarımızın hayallerine ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla tarihi bir adım atıyoruz. Seydişehir Belediyesi olarak, ilk kez Kadınlar Basketbol Bölgesel Ligi’nde yer alacak takımımızı büyük bir gururla kuruyoruz." ifadesini kullandı.
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