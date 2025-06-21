Konya ve çevre illerde YKS'nin ilk oturumu TYT başladı

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) heyecanı yaşandı.

Konya'da üniversite öğrencisi adayları, sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okullara geldi.

Bazı öğrenciler, kendileriyle okula gelen ailelerine sarıldıktan sonra görevlilere sınav giriş belegeleri ile kimlik kartlarını göstererek okullara giriş yaptı.

Aileler de sınavın başlamasıyla okul bahçeleri ve parklarda çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etti.

- Afyonkarahisar

Afyonkarahisar'da Şehit Yunus Çiçek Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde sınava girecek adaylar, evrak ve kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı.

Sınava girecek bazı adaylar, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne gelerek geçici kimlik belgesi çıkardı.

Belgesini çıkartan adaylar, sınav saatinin yaklaşması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timlerinden yardım istedi.

Kask takarak motosiklete bindirilen adaylar, sınava girecekleri okullara yetiştirildi.