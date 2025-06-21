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        Konya'da kimliğini evde unutan öğrenciyi YKS'ye polis yetiştirdi

        Konya'nın Beyşehir ilçesinde kimliğini evde unutan öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) polis ulaştırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2025 - 12:55 Güncelleme: 21.06.2025 - 12:55
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        Konya'da kimliğini evde unutan öğrenciyi YKS'ye polis yetiştirdi
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        Konya’nın Beyşehir ilçesinde kimliğini evde unutan öğrenciyi Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) polis ulaştırdı.

        Ali Akkanat Kampüsü'nde TYT'ye girecek bir öğrenci, kimliğinin yanında olmadığını fark etti.

        Bunun üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü motosikletli polis ekibi, öğrenciyiyle Ali Akkanat Mahallesi’ndeki TOKİ konutlarının bulunduğu evine gitti.

        Kimliğini evden alan öğrenciyi polis ekibi, yeniden sınava gireceği binaya götürdü.

        Öğrencinin ailesi, polis ekiplerine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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