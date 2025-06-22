Konya ve çevre illerde YKS'nin ikinci oturumu AYT yapılıyor

Bazı aileler, okul bahçeleri ve parklarda çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

Öğrenciler, anne ve babasına sarılıp dua istedikten sonra görevlilere sınav giriş belgeleri ile kimlik kartlarını göstererek okullara girdi.

Konya, Afyonkarahisar, Karaman ve Aksaray'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2025-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) gerçekleştiriliyor.

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