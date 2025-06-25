Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Hayatını adadığı engelli kızının gelişimi en büyük mutluluğu oldu

        ALEYNA KARTAL - Konya'da serebral palsi (beyin felci) hastalığı ve gelişim geriliğinin yanı sıra görme engeli de bulunan Ayşe Beyza Tunçez, yaşadığı zorluklara rağmen annesinin de desteğiyle müzik öğretmeni olma hayaline kavuşacağına inanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 11:02 Güncelleme: 25.06.2025 - 11:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hayatını adadığı engelli kızının gelişimi en büyük mutluluğu oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ALEYNA KARTAL - Konya'da serebral palsi (beyin felci) hastalığı ve gelişim geriliğinin yanı sıra görme engeli de bulunan Ayşe Beyza Tunçez, yaşadığı zorluklara rağmen annesinin de desteğiyle müzik öğretmeni olma hayaline kavuşacağına inanıyor.

        Üç çocuk annesi 51 yaşındaki Zeynep Tunçez'in 22 haftalıkken 500 gram doğan kızı Ayşe Beyza, sağlık problemleriyle dünyaya geldi.

        Ayşe Beyza'ya 3 yaşında özel eğitime başlarken yüzde 50 gelişim geriliği, yüzde 95 görme engelli raporu verildi.

        Serebral palsi hastası 19 yaşındaki Ayşe Beyza, yaşadığı zorluklara rağmen azmi ve annesinin çabaları sayesinde Konya Çimento Güzel Sanatlar Lisesinden 2 enstrüman çalarak mezun oldu.

        Gördüğü tedavi ve annesinin ilgisiyle gelişim geriliği yüzde 25'e düşen genç kız, müzik öğretmeni olmak istiyor.

        - "Müzik aletlerini çalarken kendimi buluyorum"

        Ayşe Beyza Tunçez, AA muhabirine, annesinin desteğini hayatın her alanında yanında gördüğünü söyledi.

        Bu destek ve kendi azmi sayesinde hayallerine hep kavuştuğunu anlatan Tunçez, şöyle konuştu:

        "Piyano ve bağlama çalıyorum. Müzik aletlerini çalarken kendimi buluyorum, mutlu hissediyorum. Öğrencilere, piyano çalmayı öğretmek istiyorum. Hayatım boyunca müzik aleti çalmak istiyorum. Bu benim tutkum. Annem benim her şeyim. Beni 6 yıl sırtında taşıdı. O olmasa okuluma gidemezdim, müzik aletlerini çalamazdım. Onun sayesinde müziğe tutundum, onu çok seviyorum."

        - "Uyurken bile kızımı özlüyorum"

        Anne Zeynep Tunçez ise erken doğan kızının 75 gün kuvözde kaldığını dile getirdi.

        İlkokula gidene kadar yürüyemeyen Ayşe Beyza'yı kucağında taşıdığını anlatan Tunçez, "Bir kolumda kızım, diğer kolumda çantası olurdu. Yıllarca böyle gezdik. Birinci sınıfta yürümeye başladı. Kollarımın ağrısını şimdi fark ediyorum ama Ayşe Beyza için değer." diye konuştu.

        Tunçez, ömrünün sonuna kadar kızının arkasında olduğunu vurgulayarak, "O günleri hatırladıkça kolum ağrısa da ellerim tutmasa da 'Çok şükür.' diyorum. Müzikle kendini daha iyi ifade etti. Ayşe Beyza'ya 6 yaşındayken ağabeylerinin orgunu verdim. Bizim dinlediğimiz şarkı ve türküleri çalmaya başladığında yeteneğini fark ettik. Sonrasında eğitimlerine başladık. Müzik öğretmenliğini isteyen kızımı hedefini başarmış şekilde görmek isterim. Kızımla bir bütünüz. Yaşam gücüm, uyurken bile kızımı özlüyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Trump: Ateşkes çok iyi gidiyor
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Marketteki hırsız kiracısı çıktı! Evine gittiğinde artık çok geçti!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        Dağa gitmek istedi, kâbusu yaşattı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        F.Bahçe'nin Sancho teklifi ortaya çıktı!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        Kocası için ağır müebbet istenmişti! Delil yetersizliğinden beraat!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Figen'i yakarak katletmişti! Cani pişman olmamış!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Donald Trump ile görüştü
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Zabıta memuru canına kıydı! Belediye başkanı yaralandı!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        New York'a tarihinin ilk Müslüman adayı: Zohran Mamdani
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        İsrail'de 39 bine yakın başvuru
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        AKOM'dan kritik uyarı! Bugün başlıyor: Basra ateşi!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Skriniar gelişmesi!
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Tatilde aşk hali
        Tatilde aşk hali
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi
        Avrupalı ünlülerin Ege keyfi

        Benzer Haberler

        Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Konya'da devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Akşehir'de kiraz hasadı başladı
        Akşehir'de kiraz hasadı başladı
        Dinlenme tesisi sahibini 12 kurşunla öldüren sanık: Öldürücü bölgelerine sı...
        Dinlenme tesisi sahibini 12 kurşunla öldüren sanık: Öldürücü bölgelerine sı...
        Konya'da bir iş insanını öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
        Konya'da bir iş insanını öldürdüğü iddia edilen sanık hakim karşısında
        Güneysınır'ın lavanta bahçesi mora büründü
        Güneysınır'ın lavanta bahçesi mora büründü
        Karapınar'da "Genel Tarım Sayımı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı
        Karapınar'da "Genel Tarım Sayımı Koordinasyon Toplantısı" yapıldı