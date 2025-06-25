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        Karapınar'da "Olağan Yerel Konserler" ilgi görüyor

        Karapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Olağan Yerel Konserler" etkinliği, ilçedeki vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 12:53 Güncelleme: 25.06.2025 - 12:53
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        Karapınar'da "Olağan Yerel Konserler" ilgi görüyor
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        Karapınar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Olağan Yerel Konserler" etkinliği, ilçedeki vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

        Karapınar Kültür Etkinlikleri kapsamında her 10 günde bir düzenlenen konserler, duyuru yapılmadan ve herhangi bir protokol programına yer verilmeden Millet Bahçesi Açık Amfi alanında gerçekleştiriliyor. Etkinliklerde sahne alan yerel sanatçılar, katılımcılara müzik dinletisi sunuyor.

        Karapınar Belediye Başkanı İbrahim Önal, kültürel etkinlikleri herkesin katılımına açık hale getirmek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Amacımız, kültür ve sanatı protokole sıkıştırmadan, halkımızla buluşturmak. Her yaştan vatandaşımızın bir araya geldiği bu buluşmalar, sosyal bağları güçlendiriyor. Konserlerimizde ne özel davet ne de anons var. Vatandaş ne zaman isterse gelir, dinler, eğlenir."

        "Olağan Yerel Konserler" yaz boyunca belirli aralıklarla devam edecek.

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