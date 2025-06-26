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        Sivas'ta 30 yıldır kayıp olarak aranan kişi, Konya'da kazaya karışınca bulundu

        Konya'da, otomobilin çarptığı yayanın 30 yıldır kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 13:18 Güncelleme: 26.06.2025 - 13:18
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        Sivas'ta 30 yıldır kayıp olarak aranan kişi, Konya'da kazaya karışınca bulundu
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        Konya'da, otomobilin çarptığı yayanın 30 yıldır kayıp olarak arandığı ortaya çıktı.

        Merkez Karatay ilçesi Akabe Mahallesi'nde M.S'nin (18) kullandığı otomobil, yolda yürüyen E.G'ye (61) çarptı.

        İhbar üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, hafif şekilde yaralanan ve zihinsel engelli olduğu öğrenilen E.G'nin bakımını üstlenen A.T'ye ulaştı.

        A.T, polis ekipleriyle yaptığı görüşmede, E.G'nin yaklaşık 20 yıldır Konya'da yaşadığını, Sivas ya da Tokatlı olabileceğini ancak ailesinden hiç kimseye ulaşılamadığını söyledi.

        Araştırmaları bu yönde yoğunlaştıran ekipler, E.G'nin Sivas nüfusuna kayıtlı olduğunu tespit ederek, İstanbul'da yaşayan kardeşi A.G'ye (55) ulaştı.

        A.G, ağabeyini 30 yıldır aradıklarını ve gaiplik başvurusunda bulunduklarını belirtti. Konya'ya gelen A.G, ağabeyini de yanına alarak İstanbul'a döndü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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