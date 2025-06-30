Eski Tarım ve Orman Bakanları Kirişci ve Eker, Konya'da nikah şahidi oldu

Konya'nın Yunak ilçesinde düğün törenine katılan eski Tarım ve Orman Bakanları Vahit Kirişci ile Mehmet Mehdi Eker, nikah şahitliği yaptı.

Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ömer Güler'in oğlu Resul Caner Güler ile Rabia Özçelik çiftinin nikah şahitliğini, AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem ile eski Tarım ve Orman Bakanları Kirişçi ve Eker yaptı.

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay'ın kıydığı nikaha çok sayıda davetli katıldı.

Törende konuşan Kirişci, aile yapısının toplumsal gelişmedeki öneminin büyük olduğunu söyledi.

Güçlü devletlerin ancak güçlü ve birbirine bağlı ailelerle olabileceğini belirten Kirişçi, 2025'in "Aile Yılı ilan edildiğini hatırlatarak, "2023 verilerine göre ülkemizde nüfus artışı düşüş eğiliminde. Nüfus, her devlet için stratejik bir öneme sahiptir. Aileyi yaşatmalıyız ki millet yaşasın." dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem de Güler ve Özçelik ailelerini tebrik ederek, genç çiftin birlikteliklerinin hayırlara vesile olmasını diledi.