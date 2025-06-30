Seydişehir'de motosikletin devrildiği kazada bir kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin devrildiği kazada bir kişi ağır yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin devrildiği kazada bir kişi ağır yaralandı.
T.S. idaresindeki motosiklet, Seydişehir Taraşçı yolunda tarlaya devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan T.S, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.
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