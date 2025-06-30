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        Seydişehir'de motosikletin devrildiği kazada bir kişi yaralandı

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin devrildiği kazada bir kişi ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 13:15 Güncelleme: 30.06.2025 - 13:15
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        Seydişehir'de motosikletin devrildiği kazada bir kişi yaralandı
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde motosikletin devrildiği kazada bir kişi ağır yaralandı.

        T.S. idaresindeki motosiklet, Seydişehir Taraşçı yolunda tarlaya devrildi.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan T.S, Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Konya'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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