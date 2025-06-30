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        Konya'da atlı polis birliği göreve başladı

        Konya'da cadde ve sokaklarda gezen atlı polisler vatandaşlardan ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.06.2025 - 17:43 Güncelleme: 30.06.2025 - 17:43
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        Konya'da atlı polis birliği göreve başladı
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        Konya'da cadde ve sokaklarda gezen atlı polisler vatandaşlardan ilgi gördü.

        Konya Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan atlı polis birliği, kentin bazı cadde ve sokaklarında hizmet vermeye başladı.

        Huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla devriye gezen atlı birlikler, kentin işlek cadde ve meydanlarında görev yaptı.

        Mevlana Meydanı'nda da devriye gezen atlı polisleri meraklı gözlerle izleyen vatandaşlar, onlarla bol bol fotoğraf çektirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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