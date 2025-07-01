Konya'da emekli olan Nuriye öğretmen için veda konvoyu düzenlendi

Okul müdürü Mehmet Örk, plaket takdim ettiği Taşbaş'a uzun yıllardır verdiği emeklerden dolayı teşekkür etti.​​​​​​​

Kına gecesi yapılan Taşbaş için gelin arabası gibi araç süslendi, konvoy düzenlendi.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde emekli olan 41 yıllık okul öncesi öğretmeni Nuriye Taşbaş için veda programı gerçekleştirildi.

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