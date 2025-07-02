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        Konya'da "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi başladı

        Konya'da "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi kapsamında program düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 13:52 Güncelleme: 02.07.2025 - 14:07
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        Konya'da "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi başladı
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        Konya'da "Güle Oynaya Camiye Gel" projesi kapsamında program düzenledi.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meram Sultan Alparslan Camisi'nde, 2018'de başlayan proje kapsamında 91 bin bisikleti çocuklara ulaştırdıklarını söyledi.

        Bu yıl 2016 doğumlu çocuklarla projeye başladıklarını anlatan Altay, 40 gün boyunca sabah namazına gelen çocuklara bisiklet hediye edileceğini dile getirdi.

        Altay, bu yıl 13 bin çocuğun katılımını planladıklarını belirterek, şöyle konuştu:

        "Bu vesileyle 100 binden fazla çocuğa ulaşmış olacağız. Amacımız camiyi merkeze alan bir medeniyetin çocukları olarak tekrar camiyi merkeze almak, komşuluk ilişkilerini geliştirmek, çocukların camiyle, cemaatle, namazla tanıştırmak. Bisiklet bu işin aracı. Biliyoruz ki en büyük hediye rabbimiz katında olandır. Çocukların zihninde hep bir hatıra olarak kalacak. 40 gün uzun bir süre ama çocuklarımızın yüzde 90’ınından fazlası bunu tamamlıyor."

        İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Öge de uygulamanın 3 bin 500 camide kesintisiz devam ettiğini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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