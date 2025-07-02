Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu Konya'da kutlandı

Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği şampiyonluklar için, Konya Galatasaraylılar Derneği'nce, "25. Şampiyonluk Gecesi" düzenledi.

Bir otelde düzenlenen gecede, konuşan 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Murat Sancaktar, 25. şampiyonluğun kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin her bir yerinde ve noktasında, şampiyonluk kutlamalarıyla, 5. yıldızı taçlandırdıklarına dikkati çeken Sancaktar, şöyle konuştu:

"Gerçek 5. yıldızı alnımızın akıyla göğsümüze taktık. Kulübümüzün değerli başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'in söylediği gibi, rakibimiz dördüncü yıldızı takmadan, biz gerçek 5. yıldızı göğsümüze taktığımız için, bu sözünü tuttuğumuz için camia olarak çok gururluyuz. Bugün de kutlamalar için Konya'dayız. Konya bizim evimiz. Bizde hedefler hiç bitmez. Cihat başkanımız, 26. şampiyonluk hedefini koydu ama ben bir tık daha ileriye giderek beş sene üst üste şampiyonluk hedefini istiyorum. Türkiye'de ilklerin ve enlerin takımı Galatasaray'ın, zamanında 4 sene üst üste şampiyon olduğu gibi 5 sene üst üste şampiyon olacağına da inanıyorum."