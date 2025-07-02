Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu Konya'da kutlandı

        Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği şampiyonluklar için, Konya Galatasaraylılar Derneği'nce, "25. Şampiyonluk Gecesi" düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.07.2025 - 23:10 Güncelleme: 02.07.2025 - 23:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu Konya'da kutlandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Galatasaray'ın, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda elde ettiği şampiyonluklar için, Konya Galatasaraylılar Derneği'nce, "25. Şampiyonluk Gecesi" düzenledi.

        Bir otelde düzenlenen gecede, konuşan 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) Murat Sancaktar, 25. şampiyonluğun kendileri için çok değerli olduğunu vurguladı.

        Türkiye'nin her bir yerinde ve noktasında, şampiyonluk kutlamalarıyla, 5. yıldızı taçlandırdıklarına dikkati çeken Sancaktar, şöyle konuştu:

        "Gerçek 5. yıldızı alnımızın akıyla göğsümüze taktık. Kulübümüzün değerli başkanı Sayın Dursun Aydın Özbek'in söylediği gibi, rakibimiz dördüncü yıldızı takmadan, biz gerçek 5. yıldızı göğsümüze taktığımız için, bu sözünü tuttuğumuz için camia olarak çok gururluyuz. Bugün de kutlamalar için Konya'dayız. Konya bizim evimiz. Bizde hedefler hiç bitmez. Cihat başkanımız, 26. şampiyonluk hedefini koydu ama ben bir tık daha ileriye giderek beş sene üst üste şampiyonluk hedefini istiyorum. Türkiye'de ilklerin ve enlerin takımı Galatasaray'ın, zamanında 4 sene üst üste şampiyon olduğu gibi 5 sene üst üste şampiyon olacağına da inanıyorum."

        Konya Galatasaraylılar Derneği Başkanı Zeki Cihat Poçan ise, gecede, 25. şampiyonluğu ve 5. yıldızı büyük bir keyifle kutlayacaklarını kaydetti.

        Hedefleri doğrultusunda yeni başarılar için mücadeleye devam edeceklerini aktaran Poçan, "Kurucumuz Ali Sami Yen'in gösterdiği hedef doğrultusunda Avrupa'da da büyük başarılar, büyük zaferler elde edeceğiz. Buna yürekten inanıyoruz. Bugünden itibaren 26. şampiyonluğun ateşini Konya'da yakıyoruz." diye konuştu.

        Gecede, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'in de video mesajı yayınlandı.

        Sarı-kırmızılıların, bu sezon kazandığı, Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nın sergilendiği, 25. şampiyonluğa özel pastanın kesildiği gecede şarkıcı İrem Derici konser verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        İran hava sahasını kısmi olarak kapattı
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Alevler bu kez Çeşme'de! Yazlıkların olduğu alanda alarm!
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        Bayburt-Erzurum sınırında uçak kazası
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Polonya 6 milyar dolarlık tank alacak
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Tesla'da düşüş devam ediyor
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Jhon Duran Nasıl Bir Futbolcu?
        Yusuf'a İtalyan kancası!
        Yusuf'a İtalyan kancası!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        İstanbul'da hissedildi: 4.3! Gemlik beşik gibi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        Persepolis'te İsmail Kartal dönemi sona erdi!
        İliç'te hayat durdu!
        İliç'te hayat durdu!
        "İlişkimiz devam ediyor"
        "İlişkimiz devam ediyor"
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Kritik rüzgar uyarısı! 3 gün sürecek!
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Leman dergisi yöneticilerine mali soruşturma! 4 kişi tutuklandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Denizi kendilerinin sandılar
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Yeni ÖTV teklifi Haziran'da rekor getirdi
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Hayatını Orman kaplamış
        Hayatını Orman kaplamış
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?
        PKK’nın silah bırakma görüntüsü ne zaman gelecek?

        Benzer Haberler

        757 yıllık el yazması Konya'ya iade edildi
        757 yıllık el yazması Konya'ya iade edildi
        Büyükşehir Belediye Başkanı Altay gençler için projelerini ve yaz etkinlikl...
        Büyükşehir Belediye Başkanı Altay gençler için projelerini ve yaz etkinlikl...
        Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'nin hava fotoğrafçıları günü yapı...
        Uluslararası Anadolu Kartalı-2025 Eğitimi'nin hava fotoğrafçıları günü yapı...
        Konya'daki Mustafa Ayyorkun Türkiye Yol Şampiyonası'nda para bisiklet yarış...
        Konya'daki Mustafa Ayyorkun Türkiye Yol Şampiyonası'nda para bisiklet yarış...
        Beyşehir'de biçerdöverler denetledi
        Beyşehir'de biçerdöverler denetledi
        Moloz yığınları ile kaplı alan lavanta bahçesine dönüştü
        Moloz yığınları ile kaplı alan lavanta bahçesine dönüştü