Yunak'ta atıl alan parka dönüştürüyor

Konya Büyükşehir Belediyesi Yunak'ta atıl olan alanın park ve etkinlik alanına dönüştürülmesi için çalışma yürütüyor.

Yeni Mahalle çarşı merkezindeki proje kapsamında, ağaçlandırma çalışması yapılacak, oturma grupları ve restoran bölümleri inşa edilecek.

Yunak Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşların dinlenebileceği ve çeşitli sosyal etkinliklere katılabileceği çağdaş bir yaşam alanına kavuşacağını belirtildi.

Açıklamada, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi.