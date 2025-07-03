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        Yunak'ta atıl alan parka dönüştürüyor

        Konya Büyükşehir Belediyesi Yunak'ta atıl olan alanın park ve etkinlik alanına dönüştürülmesi için çalışma yürütüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:36 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:36
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        Yunak'ta atıl alan parka dönüştürüyor
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        Konya Büyükşehir Belediyesi Yunak'ta atıl olan alanın park ve etkinlik alanına dönüştürülmesi için çalışma yürütüyor.

        Yeni Mahalle çarşı merkezindeki proje kapsamında, ağaçlandırma çalışması yapılacak, oturma grupları ve restoran bölümleri inşa edilecek.

        Yunak Belediyesinden yapılan açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşların dinlenebileceği ve çeşitli sosyal etkinliklere katılabileceği çağdaş bir yaşam alanına kavuşacağını belirtildi.

        Açıklamada, çalışmaların kısa sürede tamamlanacağı ifade edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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