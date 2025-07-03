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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konya'da hizmet binasının temel atma törenine katıldı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının temeline ilk harcı döktü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 16:24 Güncelleme: 03.07.2025 - 16:24
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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Konya'da hizmet binasının temel atma törenine katıldı
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasının temeline ilk harcı döktü.

        Hisarcıklıoğlu törende, Beyşehir'in Konya ile Antalya arasında yer almasının avantaj olduğunu söyledi.

        Dünyanın en büyük sıkıntısının su olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, yanlış uygulamalarla suyun yok edilmemesi gerektiğini dile getirdi.

        Beyşehir Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Akbıyık da Beyşehir'in ekonomisine ve geleceğine olan güveninin temellerinin atıldığını ifade etti.

        Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ise yeni hizmet binasının ilçenin ekonomik ve sosyal geleceği açısından çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

        Konuşmaların ardından hizmet binasının inşaat temeline ilk harç Hisarcıklıoğlu ve törene katılan protokol üyeleri tarafından döküldü.

        Hisarcıklıoğlu, törenin ardından tarihi Eşrefoğlu Camisi ve Beyşehir Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bazı firmaları ziyaret etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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