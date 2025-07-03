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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Seydişehir TOBB Cumhuriyet İlkokulu'nun açılışına katıldı

        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB işbirliğinde inşa edilen Seydişehir TOBB Cumhuriyet İlkokulu'nun açılışına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 21:49 Güncelleme: 03.07.2025 - 21:49
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        TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Seydişehir TOBB Cumhuriyet İlkokulu'nun açılışına katıldı
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        Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB işbirliğinde inşa edilen Seydişehir TOBB Cumhuriyet İlkokulu'nun açılışına katıldı.

        Hisarcıklıoğlu, törende yaptığı konuşmada, okulun ilçeye ve eğitim camiasına hayırlı olmasını diledi.

        Eğitimin Türkiye'nin geleceği olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, "Bu yatırımlarla çocuklarımız daha iyi şartlarda eğitim alacak. TOBB olarak eğitime katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz." dedi.

        Açılış törenine, Seydişehir Kaymakamı Mustafa Hamit Kıyıcı, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, Konya Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Seydişehir Ticaret Odası Başkanı Cemal Küçük'ün yanı sıra Ilgın, Beyşehir, Ereğli, Karapınar, Doğanhisar, Çumra ve Akşehir'in ticaret odası başkanları, siyasi parti ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının daire başkanları ile davetliler katıldı.

        Seydişehir'de eğitim yatırımları kapsamında hayata geçirilen okul binası, 8 derslikten oluşuyor.

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