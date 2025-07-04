Konya'da seyir halindeyken alev alan tırın sürücüsü öldü

Ö.K. yönetimindeki 42 TS 043 plakalı tır, Adalet Mahallesi'nde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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