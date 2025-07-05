Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, "İnşallah hem oyun hem oyuncu kalitesi anlamında daha yukarıda bir Konyaspor izlettirmek en büyük arzumuz." dedi.

Uçar, yeşil-beyazlı ekibin birinci etap kamp çalışmalarını sürdürdüğü Kayacık Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da gerçekleştireceklerini aktaran Uçar, "Yeni sezonun kazasız, belasız, çok iyi neticeler aldığımız bir sezon olmasını diliyorum. Umarım Konyaspor taraftarını mutlu ettiğimiz bir sezon olur. Erzurum'a gideceğiz, sonra da Avusturya kampı var." diye konuştu.

Kamp çalışmalarından memnun olduğunu vurgulayan Uçar, "Burada daha çok fiziksel ağırlıklı çalışıyoruz. Erzurum ve Avusturya'da daha çok taktiksel çalışmalar yapacağız. Hazırlık maçları oynayacağız. Umarım bu sene lige en iyi şekilde giriş yaparız." değerlendirmesinde bulundu.