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        Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, "İnşallah hem oyun hem oyuncu kalitesi anlamında daha yukarıda bir Konyaspor izlettirmek en büyük arzumuz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 17:12 Güncelleme: 05.07.2025 - 17:12
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        Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor'da teknik direktör Recep Uçar, "İnşallah hem oyun hem oyuncu kalitesi anlamında daha yukarıda bir Konyaspor izlettirmek en büyük arzumuz." dedi.

        Uçar, yeşil-beyazlı ekibin birinci etap kamp çalışmalarını sürdürdüğü Kayacık Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

        Yeni sezon hazırlıkları kapsamında ikinci etap kamp çalışmalarını Erzurum'da gerçekleştireceklerini aktaran Uçar, "Yeni sezonun kazasız, belasız, çok iyi neticeler aldığımız bir sezon olmasını diliyorum. Umarım Konyaspor taraftarını mutlu ettiğimiz bir sezon olur. Erzurum'a gideceğiz, sonra da Avusturya kampı var." diye konuştu.

        Kamp çalışmalarından memnun olduğunu vurgulayan Uçar, "Burada daha çok fiziksel ağırlıklı çalışıyoruz. Erzurum ve Avusturya'da daha çok taktiksel çalışmalar yapacağız. Hazırlık maçları oynayacağız. Umarım bu sene lige en iyi şekilde giriş yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Bir milli sağ beki pazartesi Erzurum kampına götürmek istiyoruz"

        Yaklaşık iki aydır transferler üzerine çalıştıklarını belirten Uçar, şunları kaydetti:

        "Bu dönemde transfer daha zor. Görüşmelere devam ettiğimiz oyuncular var. Kadro iskeletimizi de koruyarak devam ediyoruz. Ana iskelet devam ettiği için çok fazla transfer yapmayı planlamıyoruz. Çalışmalar devam edecek. Bir milli sağ beki pazartesi Erzurum kampına götürmek istiyoruz. Umarım son dakikalarda bir pürüz yaşanmazsa aramıza katacağız. Oyuncu kalitemizi daha yukarı çıkararak, geçen senelerde oynadığımız oyunu da geliştirerek, inşallah hem oyun hem oyuncu kalitesi anlamında daha yukarıda bir Konyaspor izlettirmek en büyük arzumuz."

        Konyaspor'un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Sitya ise bir basın mensubunun Türkiye'de oynamayı tercih edecek futbolcularla ilgili sorusu üzerine, "Yeni gelecek bir kişiye buranın iyi bir lig olduğunu öncelikle söylemek isterim. Avrupa futbolunda özellikle geçen sezon olduğu gibi iyi sonuçlar alan takımlar çıkabiliyor. Geçen sezon sürpriz bir şekilde Samsunspor'un Avrupa kupalarına gitmesi, bizim ve diğer takımların da şansının ne kadar yüksek olduğunun göstergesidir. Buraya gelmek isteyen futbolculara, buranın iyi olduğunu, güzel bir ligde, güzel bir sezon geçirebileceğini belirtirim." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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