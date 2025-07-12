Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.

Polis ekipleri, Kuşçu Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma yaptı. Operasyonda Y.A. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları alanda yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

Bu kişilerden İ.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.