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        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı

        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 12:33 Güncelleme: 12.07.2025 - 12:33
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        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
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        Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan bir kişi tutuklandı.

        Polis ekipleri, Kuşçu Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı yönünde gelen ihbar üzerine çalışma yaptı. Operasyonda Y.A. ve İ.Ö. gözaltına alındı.

        Şüphelilerin üzerlerinde ve bulundukları alanda yapılan aramalarda, sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler cumhuriyet savcılığına sevk edildi.

        Bu kişilerden İ.Ö. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, Y.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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