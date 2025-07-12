Konya'da "bisikletli turizm rotası" oluşturuluyor

Konya'da çok sayıda bisikletlinin katıldığı etkinlik kapsamında 60 kilometrelik rotada kentin tarihi ve doğal mekanları gezildi.

Sivil toplum kuruluşu ve spor gruplarının öncülüğünde bir araya gelen onlarca bisikletli, kentin tarihi ve doğal mekanlarını keşfetmek için pedal çevirdi.

Konya'da bisikletli turizm rotasını belirlemek için yapılan etkinlikte, Seydişehir Bostandere Mahallesi'ndeki Vasada Antik Tiyatrosu'ndan Meram Gökyurt Mahallesi'ndeki Kilistra Antik Yerleşim Yeri'ne kadar bisiklet sürüşü gerçekleştirildi.

Yaklaşık 60 kilometre uzunluğundaki seyahat rotasında, Sülüklü Göl, Gevrekli Yaylası, Adsız Göl, Keşlik Yaylası, Gavur Gölü ile Gökyurt Mahallesi Kilistra Antik Kenti yer aldı.

Tura katılanlar, hem tarihi alanlar hakkında bilgi aldı hem de Konya'nın yüksek kesimlerindeki doğal güzellikler arasında pedal çevirmenin keyfini yaşadı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya'nın farklı noktalarına, şehrin turistik zenginliğini ve birikimini tanıtma adına bisiklet turları düzenlenecek.