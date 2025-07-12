Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da "bisikletli turizm rotası" oluşturuluyor

        Konya'da çok sayıda bisikletlinin katıldığı etkinlik kapsamında 60 kilometrelik rotada kentin tarihi ve doğal mekanları gezildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2025 - 19:01 Güncelleme: 12.07.2025 - 19:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da "bisikletli turizm rotası" oluşturuluyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da çok sayıda bisikletlinin katıldığı etkinlik kapsamında 60 kilometrelik rotada kentin tarihi ve doğal mekanları gezildi.

        Sivil toplum kuruluşu ve spor gruplarının öncülüğünde bir araya gelen onlarca bisikletli, kentin tarihi ve doğal mekanlarını keşfetmek için pedal çevirdi.

        Konya'da bisikletli turizm rotasını belirlemek için yapılan etkinlikte, Seydişehir Bostandere Mahallesi'ndeki Vasada Antik Tiyatrosu'ndan Meram Gökyurt Mahallesi'ndeki Kilistra Antik Yerleşim Yeri'ne kadar bisiklet sürüşü gerçekleştirildi.

        Yaklaşık 60 kilometre uzunluğundaki seyahat rotasında, Sülüklü Göl, Gevrekli Yaylası, Adsız Göl, Keşlik Yaylası, Gavur Gölü ile Gökyurt Mahallesi Kilistra Antik Kenti yer aldı.

        Tura katılanlar, hem tarihi alanlar hakkında bilgi aldı hem de Konya'nın yüksek kesimlerindeki doğal güzellikler arasında pedal çevirmenin keyfini yaşadı.

        Konya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konya'nın farklı noktalarına, şehrin turistik zenginliğini ve birikimini tanıtma adına bisiklet turları düzenlenecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        Yürekleri yakan tesadüf
        Yürekleri yakan tesadüf
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        "Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz"
        "Sivil nükleer haklarımızdan vazgeçmeyiz"
        Orkun Kökçü İstanbul'da!
        Orkun Kökçü İstanbul'da!
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Güngören'de yol verme kavgası!
        Güngören'de yol verme kavgası!
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Bu belde de hayvan beslemek yasaklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Aslan Özdemir tutuklandı
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Rusya'daki az bilinen Türk halkı
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Archie Brown, Fenerbahçe'de: İstanbul'a geldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslanların 3 yavrusuna isim aranıyor
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        3,2 milyon kişi için son 19 gün! 7 bin 423 lira daha fazla ödeyebilirsiniz!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        3600 günle emeklilik
        3600 günle emeklilik
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Sefer durdu! Yavru kediyi fark edince...
        Eğlence Boğaz'ı
        Eğlence Boğaz'ı

        Benzer Haberler

        Konya'da SOBE Otizm Spor Oyunları sona erdi
        Konya'da SOBE Otizm Spor Oyunları sona erdi
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'dan kısa kısa
        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan kişi tutuklandı
        Polis memuru, tayini çıktığı şehre giderken kaza yaptı: Aynı aileden 3 kişi...
        Polis memuru, tayini çıktığı şehre giderken kaza yaptı: Aynı aileden 3 kişi...
        Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Konya'da devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
        Konya'da SOBE Otizm Spor Oyunları'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı
        Konya'da SOBE Otizm Spor Oyunları'nın ilk gün müsabakaları tamamlandı