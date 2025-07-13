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        Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu

        Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 2025 yılı mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 18:15 Güncelleme: 13.07.2025 - 18:23
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        Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi'nde mezuniyet coşkusu
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        Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, 2025 yılı mezunlarını düzenlenen törenle uğurladı.

        Üniversitenin konferans salonunda düzenlenen törende konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mehmet Kılıç, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesinin kurulduğu günden bu yana bilginin, teknolojinin ve yeniliğin ışığında lider bireyler yetiştirmeyi misyon edindiğini söyledi.

        Bunun için ulusal ve uluslararası alanda öncü, yenilikçi ve sürdürülebilir bir dünyaya katkıda bulunma vizyonuyla çalıştıklarını belirten Kılıç, mezun olan öğrencilere şöyle seslendi:

        "Artık öğrenci kimliğinizin yanında birer mezun, birer sorumluluk sahibi bireyler olarak bu ülkeye ve dünyaya hizmet etmeye hazırsınız. Bugün kazandığınız diplomalar, sadece aldığınız derslerin, geçirdiğiniz sınavların bir belgesi değildir. Aynı zamanda bu topraklara, bu insanlara ve tüm insanlığa karşı taşıdığınız bir sorumluluğun nişanesidir."

        Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Turan ise öğrencileri, bilgi, sorumluluk ve gelecek vizyonu taşıyan gençler olarak gururla uğurladıklarını söyledi.

        Gençlerin, ülkenin üretken yarınları olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

        "Tarımda, gıdada, sürdürülebilirlikte söz sahibi olacak bireyler olarak ülkemizin kalkınmasına önemli katkılar sunacağınıza yürekten inanıyoruz. Yılar süren emek, çaba ve kararlılıkla ulaştığınız bir dönüm noktasını kutluyoruz. Bu süreçte sadece akademik bilgi edinmekle kalmadınız, aynı zamanda hayata dair önemli dersler de aldınız. Üniversite yıllarınız boyunca, karşılaştığınız zorluklar ve üstesinden geldiğiniz engeller, sizleri daha güçlü ve dayanıklı bireyler haline getirdi."

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