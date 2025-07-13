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        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ormanlık alanlarda piknik yapmak ve ateş yakmak yasaklandı

        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ormanlık alanlarda piknik yapmak, ateş veya anız yakmak yasaklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 22:53 Güncelleme: 13.07.2025 - 22:53
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        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ormanlık alanlarda piknik yapmak ve ateş yakmak yasaklandı
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        Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ormanlık alanlarda piknik yapmak, ateş veya anız yakmak yasaklandı.

        Kadınhanı Kaymakamlığı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararıyla ilçede bulunan Demiroluk, Yağlıca, Bulgurpınarı, Çeşmecik, Beykavağı, Şahören, Hacıoflaz, Pirali ve Söğütözü mahallelerinde yer alan ormanlık bölgelerde piknik yapılmasına, ateş, anız veya bağ bahçe atığı yakılmasına izin verilmeyecek.

        Ormanların içinden veya çevresinden geçen yollarda da piknik yapılmasına veya ateş yakılmasına yasak getirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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