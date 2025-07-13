Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ormanlık alanlarda piknik yapmak ve ateş yakmak yasaklandı

Ormanların içinden veya çevresinden geçen yollarda da piknik yapılmasına veya ateş yakılmasına yasak getirildi.

Kadınhanı Kaymakamlığı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu kararıyla ilçede bulunan Demiroluk, Yağlıca, Bulgurpınarı, Çeşmecik, Beykavağı, Şahören, Hacıoflaz, Pirali ve Söğütözü mahallelerinde yer alan ormanlık bölgelerde piknik yapılmasına, ateş, anız veya bağ bahçe atığı yakılmasına izin verilmeyecek.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde ormanlık alanlarda piknik yapmak, ateş veya anız yakmak yasaklandı.

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