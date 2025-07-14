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        GÜNCELLEME 2 - Konya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2025 - 21:12 Güncelleme: 14.07.2025 - 21:12
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        GÜNCELLEME 2 - Konya'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Konya'nın Doğanhisar ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Güvendik Mahallesi Davras mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Doğanhisar ve Ilgın Orman İşletme Şefliği personeli ile Konya itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

        Jandarma ekipleri, bölgeye giden kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

        Belediye iş makinelerinin de bölgede yol açma çalışması yaptığı görüldü.

        Yangına müdahale için Antalya'dan gönderilen yangın helikopteri de çalışmaya başladı, iki yangın helikopterinin daha bölgeye gönderildiği öğrenildi.

        Konya Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Doğanhisar ilçemiz Güvendik Mahallesi Davras mevkisinde bugün 11.08'de başlayan orman yangınına Valiliğimiz koordinasyonunda karadan ve havadan tüm ekiplerimizle aralıksız müdahale edilmektedir." ifadesine yer verildi.

        Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

        "Doğanhisar Güvendik mevkisinde çıkan orman yangınına, Orman Bölge Müdürlüğümüz, Büyükşehir Belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, Karayolları Bölge Müdürlüğümüz, DSİ Bölge Müdürlüğümüz, AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerimiz havadan ve karadan yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alınması için tüm kurumlarımızla koordineli şekilde çalışıyoruz. Allah, sahada görev yapan ekiplerimizin yardımcısı olsun. Israrla hatırlatıyorum: Lütfen açık alanlarda ateş yakmayalım, anız yakmayalım."

        - "Temennimiz kamuoyunu güzel haberlerle bilgilendirmektir"

        Konya Valisi İbrahim Akın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kısa sürede yangının sürdüğü bölgeye çok sayıda ekip sevk edildiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Valiliğimizin koordinasyonunda Orman teşkilatı, belediyeler, itfaiye, AFAD, Karayolları, DSİ ve diğer kurumlarımızdan oluşan ekiplerimiz tarafından yangına hem karadan hem de havadan yoğun bir şekilde müdahale edilmektedir. Yangınla mücadelede büyük bir özveriyle görev yapan tüm #ormankahramanlarımıza teşekkür ediyorum. Temennimiz, yangının en kısa sürede kontrol altına alınarak kamuoyunu güzel haberlerle bilgilendirmektir."

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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