Hüyük'te muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi
Hüyük ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Hüyük ilçesinde muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.
Hayırseverler tarafından Halk Ekmek Fırını karşısında kurulan kazanlarda pişirilen aşure vatandaşlara dağıtıldı.
Aşure etkinliğine, katılan Kaymakam Muhammet Ebrar Evsen ve Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer, aşure gününün mübarek olması temennisinde bulundu.
Sefer, "Muharrem ayının bolluk, bereket ve huzur getirmesini dilerim, bu vesileyle birlik ve beraberliğin, paylaşmanın ve dayanışmanın simgesi olan aşure günü başta ülkemiz olmak üzere tüm İslam alemine barış, huzur getirsin, aşuremiz bereketli olsun." dedi.
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