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        Bakan Göktaş, Konya'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2025 - 20:22 Güncelleme: 20.07.2025 - 20:22
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        Bakan Göktaş, Konya'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Konya'da AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

        Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gelen Bakan Göktaş, Merve Nur Bayrak ve Selman Küçüktoka'nın nikah şahitliğini yaptı.

        Göktaş, düğünün ardından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

        Divan kurulunda AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yılmaz, İl Gençlik

        Kolları Başkanı İbrahim Kelek de hazır bulundu.

        Toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti.

        Galeri
        Galeri

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