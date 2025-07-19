İç Anadolu Bölge Baro Başkanları Toplantısı'nın dördüncüsü Konya'da düzenlendi

İç Anadolu Bölge Baro Başkanları Toplantısı'nın dördüncüsü, 13 baro başkanının katılımıyla Konya Barosu ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Konya'da bir otelde, baro başkanlarının Çatalhöyük ve Mevlana Müzesi ziyareti sonrası düzenlenen toplantıda, baroların sorunları ve avukatlık mesleği üzerine değerlendirmeler yapıldı.

Konya Baro Başkanı Oktay Unkur, toplantıya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede faaliyet gösteren barolar için verimli bir toplantı düzenlediklerini söyledi.

Konya'dan önce Eskişehir'de yapılan İç Anadolu Bölge Baro Başkanları Toplantısı'na katıldıklarını anlatan Unkur, "Dördüncüsünü düzenlediğimiz bu toplantıya Konya Barosu ev sahipliği yapıyor. Bu toplantıların amacı bölgesel olarak baroların mesleki anlamda dayanışmasını ve iş birliğini sağlamak. Bu toplantılar bölge temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştiği için Türkiye Barolar Birliğinin dışında kendi bölgemize has sorunların spesifik olarak konuşulması, çözüm üretilmesi ve bu çözümlerle ilgili dayanışma içinde hareket etmeyi amaçlayan toplantılar. Toplantımız aynı zamanda Konya'yı, Mevlana kentini barış ve huzur kentini tanıtım amacı da taşıyor. Bugün 13 başkanımızı Konya'da ağırlamaktan çok mutluyuz. Bu toplantıların sonuç bildirgeleri Türkiye Barolar Birliği ile de paylaşılıyor. Barolar Birliği açısından bu tür toplantılar çok kıymetli." diye konuştu.