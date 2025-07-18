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        Lavanta Bahçesi ve Gül Parkı'na hayranlık, Hatıra Defteri'nde

        Karatay Lavanta Bahçesi ve Mevlana Gül Parkı'nı ziyaret edenler, duygu ve düşüncelerini Hatıra Defteri aracılığıyla paylaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 16:48 Güncelleme: 18.07.2025 - 17:36
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        Lavanta Bahçesi ve Gül Parkı'na hayranlık, Hatıra Defteri'nde
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        Karatay Lavanta Bahçesi ve Mevlana Gül Parkı'nı ziyaret edenler, duygu ve düşüncelerini Hatıra Defteri aracılığıyla paylaşıyor.

        Karatay Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Lavanta Bahçesi ve Mevlana Gül Parkı'nda geçirdikleri güzel zamanı ölümsüzleştirmek isteyen ziyaretçiler, Hatıra Defteri’ne samimi notlar bırakıyor.

        Giresun, Isparta, Trabzon, Erzurum, İzmir, Ankara, Mersin, Şanlıurfa, Osmaniye ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirden gelen ziyaretçiler, "Seneye tekrar burada olmak istiyoruz", "Renkli ve fotojenik bir ortam hazırlanmış", "Şehre değer katıyor", "Doğal ve huzurlu bir alan" gibi ifadelerle memnuniyetlerini dile getirdi.

        Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Lavanta Bahçesi’nin ve Mevlana Gül Parkı’nın ziyaretçiler tarafından büyük ilgi gördüğünü söyleyerek, Hatıra Defteri'ne bırakılan mesajların kendilerini çok mutlu ettiğini belirtti.

        Ziyaretçilerin yazdığı notlardan bazıları şöyle:

        Mehmet Koyuncu: "Lavanta Bahçeniz ve hobi bahçeleriniz için sonsuz teşekkürler. Bir vatandaş olarak bütün çalışmalarınızla gurur duyuyorum.”

        Zübeyde Burhan (Mersin): "Gül Bahçesi’ni ziyaret ettim, çok beğendim. Emeğinize sağlık."

        Sümeyye Ceylan (Osmaniye): "Bu kadar bakımlı ve güzel bahçeleri görme fırsatı bulduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.”

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        Galeri
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