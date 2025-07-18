Konya'da sağanak etkili oldu
Konya'da sağanak etkili oldu.
Konya'da sağanak etkili oldu.
Kent merkezinde öğleden sonra, başlayan yağmur sağanağa dönüştü.
Sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.
Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarında, alışveriş merkezlerinde bekleyerek sağanaktan korunmaya çalıştı.
Polis ekipleri, kentin önemli kavşaklarında trafiğin aksamaması için önlem aldı.
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