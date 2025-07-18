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        Konya'da sağanak etkili oldu

        Konya'da sağanak etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 18:17 Güncelleme: 18.07.2025 - 18:26
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        Konya'da sağanak etkili oldu
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        Konya'da sağanak etkili oldu.

        Kent merkezinde öğleden sonra, başlayan yağmur sağanağa dönüştü.

        Sağanak nedeniyle yolda oluşan su birikintileri, sürücülere zor anlar yaşattı.

        Bazı vatandaşlar, otobüs duraklarında, alışveriş merkezlerinde bekleyerek sağanaktan korunmaya çalıştı.

        Polis ekipleri, kentin önemli kavşaklarında trafiğin aksamaması için önlem aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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