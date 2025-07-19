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        Konya'da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Konya'da 5 katlı apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 12:01 Güncelleme: 19.07.2025 - 12:10
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        Konya'da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
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        Konya'da 5 katlı apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

        Merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi'nde bir binanın ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yangında dumandan etkilenen 2'si çocuk 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslara Konya Şehir Hastanesine götürüldü.

        Ev sahibi Ümit Alkış, gazetecilere, yangın çıkış anında uyuduklarını belirterek, "Ne olduğunu anlamadık. Çocukları aşağı indirdik. Bir anda her taraf duman oldu. Ondan sonra itfaiye geldi. Eşim ve 2 çocuk etkilendi. Hastaneye gittiler." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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