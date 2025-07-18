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        Kazada yaralanan 9 yaşındaki Fadime Hazal, yaşam mücadelesini kaybetti

        KONYA'nın Ilgın ilçesinde otomobilin şarampole inip ağaca çarptığı kazada dayısı Ercan Öncel'in (52) ardından Fadime Hazal Davras (9) de tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.07.2025 - 13:22 Güncelleme: 18.07.2025 - 13:25
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        Kazada yaralanan 9 yaşındaki Fadime Hazal, yaşam mücadelesini kaybetti
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        KONYA'nın Ilgın ilçesinde otomobilin şarampole inip ağaca çarptığı kazada dayısı Ercan Öncel'in (52) ardından Fadime Hazal Davras (9) de tedavi gördüğü hastanede 11 gün sonra yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaza, 7 Temmuz’da saat 19.00 sıralarında Konya- Afyonkarahisar kara yolu Ilgın ilçesi yakınında meydana geldi. Ercan Öncel’in kontrolünü yitirdiği 42 P 3062 plakalı otomobil, şarampole indi ve ağaca çarptı. Kazada sürücü Ercan Öncel öldü, yanındaki kardeşi Emel Öncel (50) ve yeğeni Fadime Hazal Davras ise yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Emel Öncel ve Fadime Hazal Davras, ambulanslarla Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar, buradaki ilk müdahalelerinin ardından Konya'daki hastaneye sevk edildi.

        Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fadime Hazal Davras, bugün yaşam mücadelesini kaybetti. Davras’ın cenazesi, bugün Kadınhanı ilçesi Saçıkara Mahallesi’nde toprağa verilecek.

        Fadime Hazal'ın annesi Emel Öncel'in tedavisi ise sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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