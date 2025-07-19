Konya Ovası'nda, kuraklık ve don nedeniyle yaklaşık 1 milyon ton rekolte düşüşü bekleniyor

KONYA Ovası'nda hububat hasadının sonuna yaklaşırken, yaşanan kuraklık ve zirai don olayları nedeniyle rekoltede düşüş bekleniyor. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker, “Geçen yılki üretimimiz bizim yaklaşık 2,5 milyon tondu. Bu sene 1 milyon 500 bin veya 1 milyon 800 bin öngörüyoruz. Ama hasat bitmek üzere. Böyle olduğu için de bu rekolteye yaklaşacağımızı sanmıyorum” dedi.

'Türkiye'nin tahıl ambarı' olarak bilinen, 2 milyon 200 bin hektarlık ekim alanına sahip Konya'da, yılda yaklaşık 2,5 milyon ton buğday üretiliyor. Konya Ovası'nda, kurak ve sıcak geçen kış aylarının ardından hububatta hasadın sonuna gelindi. Karatay Ziraat Odası Başkanı Rıfat Kavuneker kuraklık, sıcaklık ve yaşanan don nedeniyle buğday kalitesinin düştüğünü ifade ederek şunları söyledi:

''Ülkemiz bu yıl bir don yaşadı. Bu don yaklaşık 3 gece sürdü. Hem meyvede hem hububatta çok büyük zararlara yol açtı. İlkbaharda, suyu olan bazı çiftçiler yerlerini sürüp yerine yeşil mahsul ekti, olmayanlar da öylece kaldı. Kuraklarda verim dekarda, 50 kilo, 100 kilo, yağış alan bölgelerde 250-300 kilolara kadar çıktı. Ama sulanabilir arazilerde bazı hububat cinsleri soğuktan çok etkilendi. Verim iyi gibi görünüyor ama proteini, glüteni, enerjisi gibi şeyleri düşük çıkıyor, düşük çıkınca da borsalarda12 liraya kadar buğday satılıyor. Bunun sebebi 3 bin 500 lira olarak açıklandı ama buğdayın değeri 2’nci sınıftan, 3’üncü sınıfa düştü.”