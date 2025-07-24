Eskişehir'deki orman yangınında şehit olanların cenazeleri morga kaldırıldı
Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin cenazelerine ulaşıldı.
Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar'a sıçrayan orman yangınına müdahale ederken şehit olan 5'i orman işçisi, 5'i AKUT çalışanı 10 kişinin cenazelerine ulaşıldı.
Şehitlerin cenazeleri yangın bölgesine sevk edilen ambulanslarla bulundukları Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü yakınlarından alınıp, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Öte yandan yangının söndürülmesi için ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.
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