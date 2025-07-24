Konya'da 7 kişiyi öldüren sanığa verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis Yargıtayca onandı

Konya'nın merkez Meram ilçesinde aynı aileden 7 kişinin öldürülmesine ilişkin yargılanan sanık Mehmet Altun'a yerel mahkemece verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis, Yargıtayca onandı.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz 2021'de 7 kişinin öldürülmesiyle ilgili yerel mahkemece kurulan hükmü, taraf avukatlarının Yargıtay'a taşıması sonrası dosya yeniden inceledi.

Yargıtay, inceleme sonucu sanık Mehmet Altun'a verilen 7 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun buldu.

Merkez Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi'nde 30 Temmuz 2021'de bir evde aynı aileden 7 kişinin ölü bulunduğu ihbarı üzerine adrese yönlendirilen sağlık ekipleri 7 kişinin de yaşamını yitirdiğini belirlemiş, cinayet zanlısı Mehmet Altun 4 Ağustos'ta yakalanmıştı.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan 11 sanıktan Altun'a 7 kişiye yönelik "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 7 kez ağırlaştırılmış müebbet, ayrıca "yakarak mala zarar verme"den 4 yıl, "nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal"den 4 yıl, "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet"ten 2 yıl hapis verilmiş, diğer 10 sanık beraat etmişti.