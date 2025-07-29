Konya'da fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte faaliyet gösteren ve fuhuş yaptırıldığı tespit edilen masaj salonlarına yönelik ikinci kez operasyon düzenledi.

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