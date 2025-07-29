Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı

        Konya'da masaj salonlarına yönelik ikinci dalga fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2025 - 13:50 Güncelleme: 29.07.2025 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da fuhuş operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konya'da masaj salonlarına yönelik ikinci dalga fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte faaliyet gösteren ve fuhuş yaptırıldığı tespit edilen masaj salonlarına yönelik ikinci kez operasyon düzenledi.

        Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 6 mağdur kadın kurtarıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mayıs ayında, kentte faaliyet gösteren 10 masaj salonuna düzenlediği fuhuş operasyonunda 28 şüpheliyi gözaltına almış, bunlardan 21'i tutuklanmıştı. Operasyonda, fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 74 mağdur kadın kurtarılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Bakan Yumaklı: Sadece Bursa yangını devam ediyor
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Beykoz'daki yangına tutuklama!
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        Günlük fiyat marjı düşürüldü
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        İşte Süper Lig'de 2025-2026 sezonu transferleri!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Kurşun yağdırdığı oğullarını tekmeledi!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        Barış Alper'e Premier Lig kancası!
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        BBC'nin ünlü muhabiri: İsrail bunu görmemizi istemiyor
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        G.Saray'dan Como'nun teklifine yanıt!
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yeni yatı 1.5 milyon Euro
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Yolsuzluk soruşturması: 25 gözaltı kararı daha
        Ufukta ayrılık var!
        Ufukta ayrılık var!
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        "ABD ile yeni bir LNG anlaşması olabilir"
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Çankırı'da heyecan verici keşif! 9 milyon yıllık
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Fitness salonu mu pilates stüdyosu mu?
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        Öldürdüğü eski karısının fotoğrafını kardeşine gönderdi!
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        25 ayda 3 kez karakolluk oldu
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        Çin talebiyle 300 bin H20 çip siparişi
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        İsrailli bakandan tepki çeken açıklama
        Bursa yangınında son durum
        Bursa yangınında son durum
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde
        Kapadokya mutfağı Michelin Rehberi'nde

        Benzer Haberler

        Şikayetçi olduğu eski eşine 'Pislik muhabbetlerinden bıktım' ifadesi nedeni...
        Şikayetçi olduğu eski eşine 'Pislik muhabbetlerinden bıktım' ifadesi nedeni...
        Konya'daki ahır ve samanlık yangınında 2 kişi yaralandı
        Konya'daki ahır ve samanlık yangınında 2 kişi yaralandı
        Konya'da serinlemek için göle giren çocuk boğuldu
        Konya'da serinlemek için göle giren çocuk boğuldu
        Sarayönü'nde çıkar yangında ağaçlar zarar gördü
        Sarayönü'nde çıkar yangında ağaçlar zarar gördü
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Konya'nın muhtarları için Valilik ve üniversiteden eğitim iş birliği
        Konya'nın muhtarları için Valilik ve üniversiteden eğitim iş birliği