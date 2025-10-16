Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da Filistinli çocuklara ithaf edilen 6. Uluslararası Çocuk Gelişimi Kongresi başladı

        Selçuk Üniversitesince "Köklerden Geleceğe; Çocuğun Korunması ve Refahı" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Çocuk Gelişimi Kongresi başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 15:27 Güncelleme: 16.10.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konya'da Filistinli çocuklara ithaf edilen 6. Uluslararası Çocuk Gelişimi Kongresi başladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Selçuk Üniversitesince "Köklerden Geleceğe; Çocuğun Korunması ve Refahı" temasıyla düzenlenen 6. Uluslararası Çocuk Gelişimi Kongresi başladı.

        Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nur Feyzal Kesen, Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenen ve Filistinli çocuklara ithaf edilen 3 gün sürecek kongrenin Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde, çocuk gelişimi alanında bilgi paylaşımı ve bilimsel etkileşimin güçlendirilmesini amaçladıklarını söyledi.

        Kesen, çocuğun refah ve korunmasının yalnızca gelişimsel süreçlerin değil, aynı zamanda insan hakları, sosyal adalet ve sürdürülebilir bir geleceğin temel bileşeni olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

        "Kongremiz, geçmişten gelen birikimlerimizi geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayarak çocukların yaşam kalitesini artırmaya yönelik bilimsel bir platform oluşturmayı amaçlamaktadır. Kongremizin, çocukların refahı ve korunmasına ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde farkındalığın artmasını, yeni fikirlerin ve çözüm önerilerinin doğmasını, çocukların yararına kalıcı etkiler bırakmasını temenni ediyorum ve bu kongreyi tüm dünyaca koruyamadığımız Filistinli çocuklara ithaf ediyorum."

        Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Kezban Tepeli de 2025'in Türkiye'de "Aile Yılı" olarak ilan edilmesinin kongreye ayrı bir önem kazandırdığını söyledi.

        Ailenin çocuğun gelişiminde en temel güven alanı, sevgi, aidiyet ve korunmanın ilk durağı olduğunu ifade eden Tepeli, "Ne yazık ki savaşların, yoksulluğun, göçlerin ve doğal afetlerin en büyük mağdurları çocuklar oluyor. Özellikle Gazze'de ve dünyanın pek çok çatışma bölgesinde çocukların yaşam hakları tehdit altında, eğitim hakları ellerinden alınmakta, oyun oynama ve güvenle büyüme hakları yok ediliyor. Bu tablo, çocuk gelişimi alanında çalışan bizlere çok daha büyük sorumluluk yüklüyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Açılış konuşmalarının ardından Dilek Sabancı Devlet Konservatuvarı öğrencilerince müzik dinletisi gerçekleştirildi.

        Kongre, Doç. Dr. Adrijana Visnjic'in çocukların yaşamını küresel bakıştan yerel gerçekliğe uzanan boyutlarıyla ele aldığı sunumla devam etti.

        Açılış programına Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Ak, çocuk gelişimi alanında yurt içi ve yurt dışından uzman akademisyenler ile öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Sahte e-imza skandalına DDK incelemesi
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Alacak tartışması kanlı bitti... 18 yaşında çifte cinayet!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        Daha 5 yaşında çocuk! Markette feci darp! O baba gözaltında!
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        "Enerji dönüşümü için finansmana erişim kolaylaşmalı"
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        İşte play-off'taki muhtemel rakiplerimiz!
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        Sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
        İtalya iddiası!
        İtalya iddiası!
        5G ihalesi sonuçlandı
        5G ihalesi sonuçlandı
        Transferde dev derbi!
        Transferde dev derbi!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Öğrenciye gasp müdüre darp! Okulda dehşet!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Merve'yi öldüresiye dövmüştü... Telefonuna el koyup başında sigara içmiş!
        Patronu için suç duyurusu
        Patronu için suç duyurusu
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Motosikletliye sinirlendi, durağa daldı!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        Avcılar'da sürpriz keşif!
        İlk kim tokalaştı?
        İlk kim tokalaştı?
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        Barışma bahanesiyle geldi, Aysel'i katletti!
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        "Gümrüksüz online alışveriş sınırı sıfıra indirilsin"
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Sezgin Baran Korkmaz'a gözaltı kararı!
        Konutta dolar bazlı yükseliş
        Konutta dolar bazlı yükseliş

        Benzer Haberler

        SEYDİKOOP işbirliği ile Seydişehir'e kazandırılan tarım makina ve ekipmanla...
        SEYDİKOOP işbirliği ile Seydişehir'e kazandırılan tarım makina ve ekipmanla...
        Hüyük Kaymakamı Evsen mahalleleri ziyaret etti
        Hüyük Kaymakamı Evsen mahalleleri ziyaret etti
        Konyaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları sürüyor
        Konyaspor'da Kocaelispor maçı hazırlıkları sürüyor
        Konya'da tartıştığı erkek arkadaşını öldüren kadına 13 yıl 4 ay hapis
        Konya'da tartıştığı erkek arkadaşını öldüren kadına 13 yıl 4 ay hapis
        Seydişehir'de "Bed-i Besmel" programı yapıldı
        Seydişehir'de "Bed-i Besmel" programı yapıldı
        Konya Kitap Günleri 18 Ekim'de başlıyor
        Konya Kitap Günleri 18 Ekim'de başlıyor