Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 20:55 Güncelleme: 22.10.2025 - 20:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar

        TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jinho Jo, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Bardhi, Muleka, Umut Nayir

        Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Devrim Şahin, Abraham

        Gol: Dk. 21 Ndidi (Beşiktaş)

        Sarı kart: Dk. 43 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)

        KONYA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        Trafikte makas atan yandı!
        Trafikte makas atan yandı!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        Eşiyle tartışan şahıs ırmağa atladı
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        Ukrayna Gripen savaş uçağı tedarik edecek
        3 kurşun 3 can!
        3 kurşun 3 can!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        "İncinmişsin" videosuyla tanınmıştı... Kamyonda ölü bulundu!
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        Volkswagen'den üretime 'ara' kararı
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        22 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        36 maddelik torba teklifte neler var?
        Direksiyonu cinayete kırdı
        Direksiyonu cinayete kırdı
        İndirim mi, pas mı?
        İndirim mi, pas mı?
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        G.Saray'a İlkay Gündoğan şoku!
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        CHP'nin 39'uncu Kurultayı için iptal istemi
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        Tedesco'dan Stuttgart açıklaması!
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD-Çin ticaret savaşında 'nadir' cephe
        ABD'de gündem Alperen!
        ABD'de gündem Alperen!
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        “Türkiye’yi tanıdıkça tekrar geliyorlar”
        Kafeininizi nasıl alırdınız?
        Kafeininizi nasıl alırdınız?

        Benzer Haberler

        Tümosan Konyaspor- Beşiktaş maçından notlar
        Tümosan Konyaspor- Beşiktaş maçından notlar
        Yangın çıkan çatı katındaki dairede kadın cesedi bulundu
        Yangın çıkan çatı katındaki dairede kadın cesedi bulundu
        'Okumuş kadın, incinmişssin dedi' videosu viral olmuştu, ölü bulundu
        'Okumuş kadın, incinmişssin dedi' videosu viral olmuştu, ölü bulundu
        Bakan Göktaş, Konya'da evlilik kredisi desteğinden faydalanan çiftin nikah...
        Bakan Göktaş, Konya'da evlilik kredisi desteğinden faydalanan çiftin nikah...
        Bakan Göktaş: Aile dostu ekosistemin bir parçası aile dostu teknolojidir (2...
        Bakan Göktaş: Aile dostu ekosistemin bir parçası aile dostu teknolojidir (2...
        Bakan Göktaş, Konya Teknik Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töre...
        Bakan Göktaş, Konya Teknik Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Açılış Töre...