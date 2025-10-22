Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Ozan Ergün, İbrahim Çağlar Uyarcan, Mustafa Savranlar
TÜMOSAN Konyaspor: Deniz Ertaş, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jinho Jo, Melih İbrahimoğlu, Pedrinho, Bardhi, Muleka, Umut Nayir
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Taylan Bulut, Paulista, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Devrim Şahin, Abraham
Gol: Dk. 21 Ndidi (Beşiktaş)
Sarı kart: Dk. 43 Muleka (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
