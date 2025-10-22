Konyaspor-Beşiktaş maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasından ertelenen maçta konuk olduğu TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, "Umarım bundan sonra kazanmaya devam ederiz. Ne kadar kazanabiliriz, nereye kadar varabiliriz bunu zaman gösterecek." dedi.

Yalçın, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dört gün önce kaybettikleri Gençlerbirliği maçının büyük takım performansı olmadığını ifade eden Yalçın, "Bugün rakibin zaaflarından faydalanıp oyunu kazanmak üzerine bir plan belirledik. Nitekim bunda da başarılı olduk." dedi.

Sergen Yalçın, oyunun tamamında rakibe çok pozisyon vermediklerini, attıkları duran top golünün gecenin en güzel anı olduğunu aktardı.

Galibiyetin kendilerine moral verdiğini anlatan Yalçın, "Umarım bundan sonra kazanmaya devam ederiz. Ne kadar kazanabiliriz, nereye kadar varabiliriz bunu zaman gösterecek. Benim hedefle ilgili bir şeyler söylemem çok doğru olmaz. Şu anda çok sağlıklı bir periyot sergilemiyoruz. Ümraniye'de transferle ilgili yeni bir ekip kuruyoruz. Bunu ara dönemlerde bir basın toplantısı düzenleyip gelecekle ilgili planlarımızı camiaya anlatmamız gerekiyor. Bazı şeylerin değişmesi gerekecek, bu da süreç gerektiren bir durum." ifadelerini kullandı.