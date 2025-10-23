Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konya'da yarış yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücülere para cezası kesildi

        Konya'da araçlarıyla yarış yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye 29 bin 544 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 10:58 Güncelleme: 23.10.2025 - 10:58
        Konya'da yarış yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücülere para cezası kesildi
        Konya'da araçlarıyla yarış yaparak trafiği tehlikeye düşüren 2 sürücüye 29 bin 544 lira ceza uygulandı.

        Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi Türmak Kavşağı'ndan Fırat Kavşağı istikametine seyir halinde olan iki aracın sürücüsünün yarış yaparak birden fazla şerit değiştirdikleri, makas attıkları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarınca tespit edildi.

        Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda sürücülerin kimlikleri belirlendi.

        Sürücülere 29 bin 544 lira ceza uygulandı.

        Ayrıca şüpheliler, Trafik Güvenliğini Tehlikeye Atmak suçundan işlem yapılmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

