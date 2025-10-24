Beyşehir'de inşaattan düşen işçi yaralandı
Konya'nın Beyşehir ilçesinde çalıştığı inşaattan düşen işçi yaralandı.
Hamidiye Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan H.S, dengesini kaybedince yaklaşık 2,5 metre yüksekten düştü.
İhbar üzerine bölgeye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Yaralanan H.S, sağlık ekiplerince Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
