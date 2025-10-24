Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor'dan Recep Uçar açıklaması

        Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, teknik direktör Recep Uçar ve ekibiyle yola devam edeceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 17:19 Güncelleme: 24.10.2025 - 17:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor'dan Recep Uçar açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Konyaspor Kulübü Başkanı Ömer Atiker, teknik direktör Recep Uçar ve ekibiyle yola devam edeceklerini söyledi.

        Atiker, kulübün resmi internet sitesinde yer alan açıklamasında, tribünlerde ve sosyal medyada yükselen istifa ve protesto seslerinin camianın bütünlüğüne zarar verdiğini aktardı.

        Beşiktaş maçında kaleci Deniz Ertaş'ın ıslıklanması ile teknik heyet ve futbolculara yönelik bazı paylaşımlara dikkati çeken Atiker, eleştirinin doğal olduğunu fakat saygısızlığın kabul edilemeyeceğini vurguladı.

        Ömer Atiker, teknik direktör Recep Uçar'ın büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Hocamızın sistemine, oyun anlayışına ve takımımıza olan inancına güvenimiz tamdır. Yönetim kurulu olarak, mevcut şartlar altında istikrarın korunmasının Konyaspor'un menfaatine olduğuna inanıyoruz. Recep Uçar ve ekibiyle yolumuza devam etme kararlılığımızı kamuoyuyla paylaşıyoruz. Mücadelemizden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Konyaspor için çalışmaya ve şehrimizi en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."

        Konyaspor'un destek ve birlikteliğe ihtiyaç duyduğunun altını çizen Atiker, "Taraftarımızın gücü, bu kulübün en büyük gücüdür. Bu güç, doğru şekilde yönlendirildiğinde Konyaspor'u yeniden başarıya taşıyacaktır. Lütfen eleştirilerinizi yapıcı şekilde dile getirin, takımımıza ve hocamıza destek olun. Tribünlerde, sahada ve sosyal medyada sergilenecek olgun ve birleşik duruş, Konyaspor'un büyüklüğünü bir kez daha gösterecektir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        Üniversitedeki kadın cinayetinde yürek yakan detaylar
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        500 bin sosyal konutu kimler alabilecek?
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        F.Bahçe'nin galibiyeti Alman basınında!
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        Dilan'dan, Berna Laçin'e gönderme
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        Louvre soyguncularından etkilendi
        Louvre soyguncularından etkilendi
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim

        Benzer Haberler

        Konya'da araçta ruhsatsız silah ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan şüpheli...
        Konya'da araçta ruhsatsız silah ele geçirilmesiyle ilgili yakalanan şüpheli...
        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Konya'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı
        Polis merkezindeki cinayette 2 şüpheli tutuklandı
        Polis merkezindeki cinayette 2 şüpheli tutuklandı
        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Konya'da silah kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'den kısa kısa
        Beyşehir'de inşaattan düşen işçi yaralandı
        Beyşehir'de inşaattan düşen işçi yaralandı