Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman, topla ısınma çalışmalarıyla başladı. 8'e 3 oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ve gol çalışmasıyla sona erdi.

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

