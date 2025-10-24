Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü

        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 20:05 Güncelleme: 24.10.2025 - 20:05
        Konyaspor, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını sürdürdü
        TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 26 Ekim Pazar günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

        Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Recep Uçar yönetimindeki antrenman, topla ısınma çalışmalarıyla başladı. 8'e 3 oyun ile devam eden antrenman, çift kale maç ve gol çalışmasıyla sona erdi.

        Yeşil beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

