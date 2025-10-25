Konya'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Seydişehir Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti.
Polis ekipleri, şüphelilerin kullandığı aracı uygulama noktasında durdurdu.
Araçta yapılan aramada, peçeteye emdirilmiş bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan araç şoförü İ.B. ile R.K. ve İ.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden R.K. ve İ.B. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, araç şoförü İ.B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.