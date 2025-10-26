Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, Liman Gönüllüleri Platformu üyesi gençlerle buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Lise Medeniyet Akademisi öğrencileri tarafından kurulan "LİMAN Gönüllüleri Platformu" tanıtım programında gençlerle bir araya geldi.

Konya Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Taş Bina'da düzenlenen programda, LİMAN gönüllüsü gençler, gerçekleştirdikleri çalışmalar hakkında bilgi vererek, yapılan faaliyetlerin anlatıldığı videoyu izledi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlerin sadece kendilerine değil, topluma ve tüm insanlığa karşı da sorumlulukları olduğunu söyledi.

Altay, LİMAN'ın Konya'nın önemli markalarından biri olma yolunda ilerlediğini belirterek, "Eğer içinde insan varsa, gönüllüler varsa, bu işi sahipleniyorlarsa bir başarıya ulaşılıyor. Aslında fayda kendimize arkadaşlar. İnsanlığa faydalı olmaya çalışırken kendimizi eğitiyoruz ve unutmayalım hepimiz kendi hesabımızı vereceğiz. Yanımızda hiç kimse olmayacak." diye konuştu.